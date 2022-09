Schwere Explosion vor russischer Botschaft in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist es in der Nähe der russischen Botschaft am Montag zu einer schweren Explosion gekommen. Die Straße zu der diplomatischen Vertretung wurde daraufhin von Sicherheitskräften der Taliban-Regierung gesperrt, wie ein Anrainer der Deutschen-Presse Agentur berichtete. Nach Berichten afghanischer Medien soll sich die Explosion ereignet haben, während zahlreiche Menschen vor der Botschaft auf ihr Visum warteten.

Ein Journalist berichtete von mehreren Todesopfern, darunter zwei Beschäftigte der Botschaft. Dafür gab es zunächst aber keine Bestätigung. Die militant-islamistischen Taliban sind in Afghanistan nach dem Abzug der internationalen Truppen seit August vergangenen Jahres wieder an der Macht. Seither gab es mehrfach Anschläge auf Zivilisten durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).