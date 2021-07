Schweizer Rechtsnationale erzielen historisches Ergebnis

Der überwiegende Teil der Einwanderer in der Schweiz kommt aus Deutschland und Italien. Im Gegensatz zur SVP will die FDP aber weiterhin enge Beziehungen zur Europäischen Union pflegen, dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Bis 2017 muss die Regierung versuchen, die von den Schweizern beschlossene Begrenzung der Zuwanderung mit dem EU-Eckpfeiler der Personenfreizügigkeit in Einklang zu bringen.

Die Regierung ( Bundesrat) wählt das Parlament erst im Dezember. Doch der Kampf um die sieben Sitze in dem Gremium ist bereits voll entbrannt. SVP-Präsident Toni Brunner meldete Anspruch auf einen zweiten Sitz für seine Partei an, Mitte- und Linksparteien halten dagegen. Seit 1959 sind die wichtigsten politischen Kräfte in einer Koalitionsregierung vertreten. Angesichts der Wähleranteile steht der SVP ein zweiter Ministerposten eigentlich zu.