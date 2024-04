Schweigegeld: Erster Strafprozess gegen Trump startet heute

Mit Donald Trump sitzt ab Montag erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein früherer US- Präsident bei einem Strafprozess auf der Anklagebank.

In dem Verfahren in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar ist der 77-Jährige unter anderem wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt. Am Montag soll vor dem Gericht in New York die Auswahl der Geschworenen beginnen.