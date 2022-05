Schwedens jahrhundertealte Neutralität geht zu Ende

Ein paar Wochen und einen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine später sieht die Welt auch für Schweden anders aus. Bis vor Kurzem undenkbar sind nunmehr 56 Prozent der Bevölkerung für einen Beitritt zur NATO ihrer bisher bündnisfreien Heimat. Die Bedrohung durch einen unberechenbar gewordenen russischen Präsidenten Putin ist auch in Schweden spürbar geworden.

Winzige Nadelstiche bekommt man in Schweden ja schon seit Langem ab: Zuweilen tauchen russische U-Boote vor der schwedischen Küste auf, immer wieder verletzten russische Kampfflieger den finnischen und den schwedischen Luftraum.

Dennoch fällt die Zustimmung der Schweden für das westliche Militärbündnis bei Weitem nicht so groß aus wie jene der Finnen. Nach wie vor sind viele Schweden überzeugt, dass sie sicherer leben, wenn sie an ihrer gewohnten Neutralität festhalten. „Wir glauben, dass es unseren Interessen am besten dient, wenn wir militärisch ungebunden bleiben“, sagt denn auch Umweltministerin Annika Strandhali. Doch ihre sozialdemokratische Parteifreundin und Regierungschefin Magdalena Andersson betont: „Es gibt ein klares Vor und Nach dem 24. Februar.“

Im Gleichklang mit ihrer finnischen Amtskollegin Sanna Marin dürfte Andersson deshalb bereits nächste Woche offiziell um einen Beitritt Schwedens zum westlichen Militärbündnis ansuchen. Von einer Volksabstimmung, die man der Bevölkerung früher angesichts der Möglichkeit eines NATO-Beitrittes in Aussicht gestellt hatte, ist in Schweden nun keine Rede mehr.

Ingrid Steiner-Gashi