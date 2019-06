Schweden: Vorerst kein Haftbefehl gegen Assange

Dem 47-Jährigen wird in Schweden vorgeworfen, 2010 eine Frau vergewaltigt zu haben. Er hat das stets bestritten. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen 2017 eingestellt, sie Mitte Mai aber wieder aufgenommen. Andere Vorwürfe in dem skandinavischen Land sind inzwischen verjährt. Assange sitzt derzeit in Großbritannien in Haft.