Schwarze Titelseiten: Kampf für Pressefreiheit in Australien

An jedem anderen Tag sind sie Rivalen, doch am Montag haben Australiens größte Medienkonzerne an einem Strang gezogen. Große Tageszeitungen wie The Australian, The Sydney Morning Herald, The Daily Telegraph und die australische Ausgabe des Guardian erschienen mit weitgehend geschwärzten Titelseiten. Und sie fragten ihre Leser: „Wenn die Regierung die Wahrheit vor Ihnen versteckt, was vertuscht sie?“