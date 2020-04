Schultermassagen oder Vergewaltigung? Hintergründe der Vorwürfe gegen Biden

Die Anschuldigungen, die Bidens Kandidatur überschatten, sind seit Tagen bekannt und nehmen trotz des Coronavirus-Themas in den Medien immer mehr Raum ein. Leitmedien wie New York Times und Washington Post hatten umfangreiche Recherchen dokumentiert, die jedoch kein klares Bild ergaben. Mehrere Personen, darunter Reades Bruder und ihre verstorbene Mutter, sollen eingeweiht gewesen sein. Eine Beschwerde, die Reade damals beim Senat eingereicht haben will, ist unauffindbar. Reade hat ihre Darstellung mehrfach ergänzt.

Biden schweigt

Biden selber schweigt bisher. Seine Sprecherin Kate Bedingfield stellt kategorisch fest: „Dies ist überhaupt nicht passiert.“ Flankierend äußern sich ehemalige Mitarbeiter des 77-Jährigen. „So etwas hätte sich tief bei mir eingebrannt, als Frau wie als Managerin“, ließ sich eine ehemalige Bürochefin zitieren. Reade lässt das nicht stehen. Auf Twitter erklärte die Kalifornierin: „Ich wurde von Joe Biden vergewaltigt, meinem früheren Boss, einem Demokraten“. Es gebe für eine „institutionalisierte Vergewaltigungskultur keine Entschuldigung“.