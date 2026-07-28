Toronto: Erneut Schüsse auf US-Konsulat abgefeuert

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Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ist Montagfrüh (Ortszeit) vor dem US-Konsulat in der Innenstadt von Toronto mindestens ein Schuss abgefeuert worden. Verletzte gab es nach Angaben der kanadischen Polizei keine. Polizeibeamte, die durch den Knall eines Schusses alarmiert worden waren, gaben an, vor dem Gebäude an der University Avenue Schussspuren gefunden zu haben. Die Polizei teilte mit, dass ein weißer Pkw gesehen wurde, der vom Tatort floh.

Bereits am 10. März wurden mehrere Schüsse auf dasselbe Gebäude abgefeuert, nachdem es zuvor zu drei separaten Vorfällen gekommen war, bei denen Schüsse auf Synagogen im Raum Toronto abgegeben worden waren. Als Reaktion darauf verstärkte die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen vor den US-amerikanischen und israelischen Konsulaten in Toronto, Kanadas größter Stadt. Im Juni teilte die Polizei ohne weitere Einzelheiten mit, dass Jugendliche im Raum Toronto dafür bezahlt worden seien, auf verschiedene Ziele zu schießen, darunter Synagogen, jüdische Schulen und das US-Konsulat. Im Zusammenhang mit der Schießerei im März nahm die Polizei drei Personen fest. Dabei kam ein Polizeibeamter ums Leben.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, die USA arbeiteten nach dem Vorfall eng mit den kanadischen Behörden zusammen. Der Sprecher sagte, die US-Botschaft und die Konsulate in Kanada blieben geöffnet und arbeiteten normal weiter, obwohl einige routinemäßige konsularische Dienstleistungen in Toronto verschoben würden. „Wir schätzen die anhaltende Zusammenarbeit zwischen den US-amerikanischen und kanadischen Strafverfolgungsbehörden, um die Sicherheit unseres Konsulats zu gewährleisten“, sagte der Sprecher. Schäden an der Fassade Der stellvertretende Polizeichef von Toronto, Frank Barredo, erklärte, ein Beamter, der für die Sicherheit des US-Konsulats zuständig war, habe gegen einen Schuss gehört. Die Polizei habe später eine Patronenhülse sichergestellt und Schäden an der Fassade des Gebäudes festgestellt. Die Polizei habe zudem kurzzeitig ein Fahrzeug verfolgt, das den Bereich verlassen habe, die Verfolgung jedoch wegen der hohen Geschwindigkeit abgebrochen, sagte er.