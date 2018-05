"Erdoğan spielt sein finales Spiel um die Macht"

Als solcher sei man in der Türkei momentan stets in Gefahr: „Während der Militärdiktatur ging es hauptsächlich gegen Linksradikale. Heute ist die Sache vielfältiger, unberechenbarer. Jeder kann ins Visier geraten. Nach dem Putschversuch (2016) wurden 50.000 Menschen eingesperrt.“ Der Präsident führe das Land seit geraumer Zeit in Richtung einer „faschistischen Diktatur“.

Aus diesem Grund fordert der Literat von der EU, dass sie „lauter und deutlicher Haltung“ einnehmen soll gegenüber Ankara. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel habe zwar früher „große Fehler“ gemacht, als sie Erdoğan 2015 mehrmals besuchte, in einem Jahr, in dem gleich zwei Parlamentswahlen in der Türkei stattfanden. Damit habe sie ihn gleichsam von außen legitimiert. Doch jetzt habe Deutschland erkannt, dass man „mit diesem Mann so nicht zusammenarbeiten kann, weil er unberechenbar ist“, meint der 61-Jährigen. Deswegen seien auch Auftritte türkischer Politiker vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 24. Juni in der Bundesrepublik untersagt worden (in Österreich ebenfalls).