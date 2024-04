Nach nur 13 Monaten: Schottlands Regierungschef kündigt Rücktritt an

Der schottische Regierungschef Humza Yousaf hat seinen Rücktritt angekündigt. Er wolle noch im Amt bleiben, bis ein Nachfolger gefunden werde, sagte der Vorsitzende der Unabhängigkeitspartei SNP am Montag in Edinburgh.

Seine Schottische Nationalpartei (SNP) hatte nach dem Bruch der Regierungszusammenarbeit mit den Grünen am vergangenen Donnerstag keine Mehrheit mehr im Regionalparlament. Die Opposition kündigte daraufhin Misstrauensvoten gegen den "First Minister" sowie gegen seine Regierung an. Die Grünen warfen Yousaf vor, Vertrauen zerstört zu haben.