Referendum: Queen bricht ihr Schweigen

Das skandinavische Modell ist das Leitmotiv für die regierende SNP und ihren Chef Alex Salmond. Wie eine Monstranz trägt der hemdsärmelige, nie um eine derbe Pointe verlegene Regierungschef dieses Ziel vor sich her: Ein sozialeres, ein gerechteres Schottland, als Gegensatz zum kalten, konservativen Großbritannien. Das lauteste Echo findet Salmonds Botschaft dort, wo die Gegenwart in Großbritannien wenig mehr zu bieten hat als die Wahl zwischen Sozialhilfe und elend bezahlten Dienstleisterjobs: In Hafenstädten wie Dundee, wo sich nur noch die Älteren an florierende Werften erinnern, oder in Glasgows Glasscherbenviertel Drumchappel, wo in vielen Familien zwei Generationen von der kärglichen britischen Sozialhilfe leben.

Hier ist die "Yes"-Kampagne für die Unabhängigkeit das erste bisschen Hoffnung seit Langem. Da laufen Mindestpensionistinnen wie Mad, die seit Wochen mit den blauen "Yes"-Wimpeln die sechzehn Stockwerke in den Sozialbauten, in denen der Lift schon lange nicht mehr funktioniert, auf und ab. "Da erzählt mir einer wirklich, dass er Angst um seine 80 Pfund (90 Euro) wöchentliche Rente hat, wenn Schottland unabhängig werden sollte", schildert sie ihre Begegnungen an den Wohnungstüren: "Dann muss ich ihm versprechen, dass die sicher ist. Mehr als das haben viele hier ohnehin nicht mehr zu verlieren."

Die Jungen treibt hier vor allem die Wut auf ein Land an, das ihnen brutaler denn je zuvor klarmacht, dass man für sie keine Zukunft eingeplant hat. Das örtliche Arbeitsamt hat hier im Shoppingcenter mit Abstand die größte Auslage – und dort, rotzt es ein Jugendlicher, der gerade rauskommt, in grobem Schottisch heraus, "warten sie nur drauf, dass sie dir die Sozialhilfe streichen können, wenn du nur eine Minute zu spät kommst".