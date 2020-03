Schottland: Ex-Regierungschef wegen sexueller Übergriffe angeklagt

Schottlands Ex-Regierungschef Alexander Salmond muss sich seit Montag vor Gericht verantworten, weil ihm zehn Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen. Er soll die Taten während seiner Amtszeit begangen haben. Salmond bezeichnete sich bislang als unschuldig. Bei den Opfern soll es sich um Mitarbeiterinnen handeln.

Der 65-Jährige muss sich gegen insgesamt 14 Anklagepunkte verteidigen, darunter eine versuchte Vergewaltigung in seinem offiziellen Amtssitz in Edinburgh. Salmond soll mehrfach Frauen auch gegen ihren Willen begrapscht und geküsst haben. Es wird damit gerechnet, dass der Prozess etwa vier Wochen dauert.

Die Vorfälle sollen sich zwischen Juni 2008 und November 2014 ereignet haben - auch im schottischen Parlament, in einem Auto, in einem Club und im Restaurant. Der Ex-Regierungschef hatte angekündigt, dass er sich bis zum Äußersten verteidigen werde.