Schon 3,7 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen

Mit Abstand die meisten Fl├╝chtlinge aus der Ukraine hat bisher Polen aufgenommen. Seit Beginn der Invasion kamen nach Angaben des UNHCR mehr als 2,2 Millionen Menschen aus der Ukraine in dem Nachbarland an. Etwa 200.000 der Menschen nutzten demnach das kostenlose Angebot der polnischen Bahn f├╝r ukrainische Fl├╝chtlinge, um in andere L├Ąnder weiterzureisen.

Hunderttausende Ukrainer flohen seit Beginn der Invasion auch ├╝ber die Grenze nach Rum├Ąnien sowie in die Republik Moldau. Ungarn nahm dem UNHCR zufolge bis Donnerstag mehr als 336.000 Fl├╝chtlinge aus der Ukraine auf, in der Slowakei waren es bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 263.000.

Die Zahl der Menschen, die in Russland Zuflucht suchten, bezifferte das UNHCR am Dienstag auf 271.254. Zus├Ątzlich kamen demnach bereits in den drei Tagen vor Beginn des Krieges etwa 113.000 Menschen aus den pro-russischen Separatistengebieten Donezk und Luhansk in Russland an.