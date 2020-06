Vetternwirtschaft auf Bayerisch

Der CSU-Finanzpolitiker Georg Winter nahm als Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Landtag auch schon seinen Hut. 2000 nutzte auch er das rechtliche Schlupfloch und heuerte seine beiden Söhne, damals 13 und 14 Jahre alt, zur Wartung seiner Computer an. Das war, urteilte der Landtag jetzt, verbotene Kinderarbeit: Die Kinderschutz-Verordnung erlaubt zwar, dass Kinder bei Feldarbeit mithelfen, aber Büroarbeit ist verboten. Winter weist das mit dem Verweis auf „zwei Gutachten angesehener Fachanwälte“ zurück. Er kündigte aber an, die Honorare für seine Söhne an die Staatskasse zurückzuzahlen.

Horst Seehofer, der die Debatte so schnell wie möglich vom Stammtisch haben will, macht Druck auf die Kabinettsmitglieder, ebenfalls die Verwandten-Honorare zurückzuzahlen. Willig zeigte sich Finanzstaatssekretär Pschierer, der 42.000 Euro überweisen will. Justizministerin Merk tat dies schon, wollte die Summe aber nicht nennen – nach Schätzungen sind es um die 40.000 Euro. Kultusminister Spaenle will dem Staat 34.000 rückerstatten. Agrarminister Brunner kündigte an, 13.500 Euro für soziale Zwecke zu spenden. Darüber denkt Innenstaatssekretär Eck noch nach.