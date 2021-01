Schlechte Gesundheit rettet Assange vor Auslieferung in die USA

In den USA hätten dem Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, bis zu 175 Jahre Haft gedroht. Ein Londoner Gericht lehnte am Montag den Antrag der Amerikaner ab, den 49-jährigen Australier auszuliefern. Doch der juristische Kampf ist damit nicht beendet. Assange bleibt in Haft, die Amerikaner gehen in die Berufung.

Die Richterin begründete ihre Entscheidung mit dem psychischen Gesundheitszustand Assanges. Es sei damit zu rechnen, dass er sich in Isolationshaft das Leben nehmen werde.

Die Anhänger von Julian Assange haben die Gerichtsentscheidung mit Begeisterung aufgenommen und forderten in Sprechchören seine Freilassung. Doch das Verfahren wird sich hinziehen und dann vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen.