Schlag für Bolsonaro-Clan: Ex-Berater von Sohn Flávio festgenommen

Die brasilianische Bundespolizei hat den ehemaligen Berater von Präsidenten-Sohn Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, festgenommen. Queiroz, dessen Verbleib in der Öffentlichkeit Fragen aufgeworfen hatte, hielt sich zum Zeitpunkt der Festnahme am Donnerstag in einer Immobilie eines Anwalts der Familie Bolsonaro in der Stadt Atibaia auf, wie das Portal G1 berichtete.

Die Polizei durchsuchte in Rio de Janeiro auch eines der Häuser des Präsidenten Jair Bolsonaro.