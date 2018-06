„Schicksalstage“ für Merkel und auch für die CSU

„Schicksalstage einer Kanzlerin“ schreibt der Tagesspiegel, „Endzeit“ titelte der Spiegel – Angela Merkel ist um ihren Terminkalender derzeit wirklich nicht zu beneiden. Am Sonntag vier Stunden in Brüssel beim Mini-Gipfel diskutiert, bei dem sich vage Andeutungen wie mehr Außengrenzschutz und Abkommen nach dem Vorbild des EU-Türkei-Deals abzeichneten. Heute, Dienstagabend, steht ein Koalitionsausschuss an, also eine Art Gruppentherapie zwischen CDU, CSU und SPD. Gesprächsstoff gibt es genug: Die Drohgebärden der Bayern, ihr Rechtsruck, der besonders der SPD sauer aufstößt. Auch umgekehrt will die CSU Tacheles reden, über die Vereinbarungen zur Eurozone mit Macron. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte die Kanzlerin davor, andere europäische Länder mit finanziellen Zusagen zu einer Zusammenarbeit in Asylfragen zu bewegen.

Dem nicht genug, stehen Donnerstag und Freitag Gespräche beim EU-Gipfel in Brüssel an. Merkels Spielraum ist dort klein, umso größer die Frage, ob ihre Gegner überhaupt gewillt sind, eine Vereinbarung mitzutragen? Zuletzt pochte CSU-Generalsekretär erneut auf eine "wirkungsadäquate" Lösung zu den Zurückweisungen von Asylwerbern an deutschen Grenzen.