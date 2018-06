Schicksalsgipfel für Merkel und Europa

Mit ihrer Stärke hat Angela Merkel nahezu alle Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in den vergangenen 13 Jahren dominiert. Doch dieses Mal ist es die politische Schwäche der deutschen Kanzlerin, die sie ins Zentrum rückt. Daheim von der rebellierenden CSU bedrängt, sucht sie in Brüssel weiter einen Fluchtweg – mithilfe der Unterstützung europäischer Verbündeter.

Die ist ihr besonders von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron sicher: Einige Staaten würden jetzt nationale Maßnahmen vorschlagen, tadelte er gestern vor Gipfelbeginn scharf. Er aber, fuhr Macron fort, „glaube an eine europäische Lösung und Kooperation in der EU und im Schengen-Raum“. Hinter dem Code-Wort „Europäische Lösung“ steht nichts anderes als „Mission Rettung Merkel“ – und mit ihr die Ablehnung einseitiger nationaler Grenzkontrollen. Setzen sich Merkels Gegner durch, droht nach Meinung Macrons das Ende des Schengenraums – also des grenzbefreiten Reisens in der EU.

Auch Spaniens, Finnlands und Irlands Regierungschefs stellten sich demonstrativ hinter Merkels Anliegen: Wer wie viele abgewiesene Asylwerber innerhalb der EU zurücknehmen muss, solle geordnet und auf europäischer Ebene koordiniert ablaufen und nicht einfach per Grenzkontrollen erzwungen werden. Selbst Griechenlands Premier Tsipras, die längste Zeit harscher Kritiker der Regierung in Berlin, kommt Merkel entgegen: Er will Asylwerber aus Deutschland zurücknehmen, die in Griechenland ihren Antrag gestellt hatten.