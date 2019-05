Schattenpremier in Haft: Regierung in Bukarest vor dem Ende?

So richtig zum Wundenlecken sollte die rumänische Regierung erst gar nicht kommen. Am Sonntag von den Wählern abgestraft, am Montag von der Justiz de facto kastriert verharrte sie am Dienstag in Schockstarre.

Denn das Wasser steht der von den Sozialdemokraten (PSD) geführten Regierung bis zum Hals. PSD-Chef Liviu Dragnea ist seit Montag in Haft. Mit Dragnea sitzt aber nicht nur ein Parteichef und Präsident der Abgeordnetenkammer hinter Gittern, sondern der eigentliche (wenn auch informelle) Premier. Wegen einer Bewährungsstrafe wegen Wahlfälschung durfte er kein Regierungsamt ausüben. Als Regierungschefin wurde Viorica Dancila vorgeschickt, Dragnea dirigierte aus dem Off.