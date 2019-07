Scharfe Kritik an von der Leyen: Politik und Presse unzufrieden

Dass die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen neue EU-Kommissionspräsidentin wird, kommt nicht sonderlich gut an.

Die deutsche Ex-Justizministerin Katarina Barley ( SPD), die als Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der EU-Wahl angetreten war, hat die Nominierung von der Leyens scharf kritisiert. "Das ist nicht das Versprechen, das den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl gegeben wurde", sagte Barley am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

In ihrer Fraktion im EU-Parlament würden viele gegen die Personalie stimmen, kündigte Barley an. Auch sie persönlich werde dagegen stimmen. Es gehe nicht um Vorbehalte gegen von der Leyen persönlich, sondern um den Prozess zur Postenbesetzung an sich.

"Wir sind ein Parlament und wir wählen", sagte Barley. Das "Problem" liege im Europäischen Rat. Viele fühlten sich dem Spitzenkandidatenkonzept dort nicht verpflichtet. Den Wählern sei ein Versprechen gegeben worden, das viele nie vorhatten einzuhalten, kritisierte die SPD-Politikerin.

Söder: "Denn sie wissen nicht, was sie tun"

Martin Schulz, ehemals Präsident des EU-Parlaments und Ex-SPD-Chef, kommentierte lakonisch: "Von der Leyen ist bei uns die schwächste Ministerin. Das reicht offenbar, um Kommissionschefin zu werden.

Selbst CSU-Chef Martin Söder, Parteifreund des eigentlichen EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber, zeigte gewissen Unmut: "Ich bin ganz sicher, dass die aktuelle Entwicklung in Europa verfilmt werden könnte unter dem Motto ,Denn sie wissen nicht, was sie tun'."