Von der Leyen: Merkels „Allzweckwaffe“ für Brüssel

Erst wenige Wochen ist es her, da sah man Ursula von der Leyen vor großem Publikum an der Seite von Emmanuel Macron. Bei der Luftfahrtschau in Le Bourget trafen die deutsche Verteidigungsministerin und der französische Staatspräsident im Juni aufeinander, um gemeinsam den Prototyp für ein französisch-deutsches Kampfflugzeug zu enthüllen.

Auch gestern am Abend wurde die Öffentlichkeit Zeuge einer französisch-deutschen Kooperation. Im Zentrum der Enthüllung stand diesmal aber die 60-jährige CDU-Politikerin selbst. Sie wird überraschend neue EU-Kommissionspräsidentin. Ins Spiel gebracht haben soll sie nicht etwa ihre langjährige Vertraute, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel – sondern Emmanuel Macron.

Für von der Leyen ist der Wechsel nach Brüssel ein weiterer Höhepunkt in ihrer Karriere. Nicht nur an der Spitze der Europäischen Union ist sie die erste Frau, auch im deutschen Verteidigungsministerium war sie die erste Ressortchefin. Der Job gilt in deutschen Polit-Kreisen gemeinhin als Schleudersitz. Wohl mit ein Grund, warum von der Leyen ihn im Jahr 2013 übernahm.

Die studierte Ärztin und Mutter von sieben Kindern galt lange als die „politische Allzweckwaffe“ von Kanzlerin Merkel. Sogar Chancen, Merkel zu beerben, räumte man ihr ein.