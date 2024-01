Schallenberg: "Gaza muss palästinensisch bleiben"

"Der Angriff vom 7. Oktober hat ja nie geendet und die Mehrzahl der Geiseln ist immer noch in ihrer Gewalt, das heißt, Israel ist immer noch jeden Tag mit einem Angriff befasst. Aber ganz klar ist auch, dass das humanitäre Völkerrecht für jeden Staat dieser Welt gilt, also auch für Israel. Und da muss man ganz genau hinsehen. Ich glaube, dass die Krise in Gaza sich enorm zuspitzt", sagt Schallenberg.

Die humanitäre Situation im Gazastreifen sei untragbar geworden und man müsse sicherstellen, dass internationale Hilfe ankommt. "Aber so lange die Geiseln nicht frei sind, wird es auch schwer, einen Waffenstillstand zu fordern. In Wirklichkeit hat die Hamas das in der Hand, morgen den Konflikt zu beenden, und sie tut nichts dergleichen", sagt der Außenminister.