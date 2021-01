Schallenberg besorgt über drohende Umweltkatastrophe vor Jemen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zeigt sich besorgt über eine drohende Umweltkatastrophe durch einen maroden Öltanker vor der Küste Jemens. "Hier dümpelt eine tickende Zeitbombe im Roten Meer. Das letzte, was der Jemen jetzt braucht ist neben der humanitären auch noch eine Umweltkatastrophe", sagte Schallenberg am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem jemenitischen Außenminister Ahmed Awad Bin Mubarak.

Schallenberg sprach nach Angaben des Außenministeriums in einer Videokonferenz mit dem im Dezember 2020 ernannten jemenitischen Außenminister. Die jemenitische Regierung war im Dezember aus dem Exil im saudischen Riad nach Aden zurückgekehrt. Bei ihrer Rückkehr kam es zu einem Anschlag auf den Flughafen in Aden mit zahlreichen Toten und über hundert Verletzten. Österreich hat den Anschlag aufs Schärfste verurteilt. "Die Präsenz der Regierung in Aden ist ein wichtiges Signal an die jemenitische Bevölkerung aber auch an die internationale Gemeinschaft", sagte Schallenberg. Auch die Einbindung von Vertretern des Südens in die Regierung sei ein wichtiger Schritt, um die Spaltung des Landes zu überwinden.