Saudis planen Stadt der Superlative

"Das ist ein Ort für Visionäre, ein Ort für Menschen, die Neues für die Welt erschaffen möchten." Mit diesen Worten stellte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sein neues Mega-Projekt vor: die futuristische Stadt " Neom".

Auf mehr als 26.000 Quadratkilometern soll diese Stadt errichtet werden – eine Fläche, die so groß ist wie Kärnten und die Steiermark zusammen. Umgerechnet 425 Milliarden Euro lässt sich Saudi-Arabien das Prestigeprojekt kosten, das dem Land einen alternativen Wirtschaftszweig schaffen soll. Konkret will das saudische Königshaus mit " Neom" neun Wirtschaftsbereiche fördern – darunter Biotechnologie, Energie und Wasser sowie digitale Technologie. Saudi-Arabien will sich dadurch vom Öl unabhängiger machen.