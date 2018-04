„In Zeiten der Globalisierung können wir uns nicht abschließen“

Elegant, modern, westlicher Style. Nicht einmal ein Kopftuch trägt Amal Yahya al-Moallimi, als sie zum Interview in Wien erscheint, ganz zu schweigen von der Abaya, jenem bodenlangen Überkleid, das in ihrer Heimat Saudi-Arabien jede Frau trägt. Die Vize-Generalsekretärin des Zentrum für den Nationalen Dialog in Riad ist das moderne Gesicht des sich rasch wandelnden Königreiches.

„Wir haben schon Veränderungen erwartet, aber dass so viel in so kurzer Zeit passiert, damit haben wir nicht gerechnet“, sagt die 52-Jährige im KURIER-Gespräch. Sie steht voll hinter den Reformen, die der junge Kronprinz Mohammed bin Salman, 32, der starke Mann Saudi-Arabiens, angestoßen hat. „In Zeiten der Globalisierung und Sozialen Medien können wir uns gar nicht abschließen und in einer anderen Welt bleiben“, so die Mutter von fünf Kindern, die längere Zeit in den USA lebte. Das ginge auch deswegen nicht, „da wir prozentuell die höchste Zahl an Usern auf YouTube und Twitter weltweit haben“.