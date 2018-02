Saudi-Arabien: Frauen dürfen künftig selbst Unternehmen gründen

Weiterer Reformschritt in Saudi-Arabien: Frauen dürfen in dem ultrakonservativen Königreich künftig ohne Erlaubnis eines Mannes Unternehmen gründen und Online-Dienste der Regierung nutzen. Das gab das Handelsministerium in Riad auf seiner Homepage bekannt. Bisher mussten Frauen dafür eine Einverständniserklärung eines männlichen Vormunds vorlegen.

Die Erleichterungen für Frauen sind Teil eines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Modernisierungsprogramms von Kronprinz Mohammed bin Salman. Dessen erklärtes Ziel ist es, den Anteil der Frauen am Arbeitsmarkt von derzeit 22 Prozent auf mehr als 30 Prozent im Jahr 2030 zu steigern.

Frauen erstmals bei Staatsanwaltschaft

Anfang dieser Woche hatte die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt Riad angekündigt, zum ersten Mal Frauen einstellen zu wollen. Die Passbehörde des Landes hatte unlängst erklärt, sie habe 107.000 Bewerbungen von Frauen für 140 offene Stellen an Flughäfen und Grenzübergängen erhalten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Riad angekündigt, dass Frauen ab Juni 2018 in Autos am Steuer sitzen dürfen. Zudem konnten Frauen im Jänner zum ersten Mal für Fußballspiele in Stadien gehen.

Allerdings sind Frauen in dem streng muslimischen Königreich weiterhin mit zahlreichen Restriktionen belegt. So muss ihnen ein männliches Familienmitglied eine Erlaubnis geben, bevor sie studieren oder reisen können.