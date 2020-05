Russischer Katzenjammer: Sanktionen zeigen Wirkung

Freud’ und Leid lagen wieder mal dicht beieinander: Der russische Präsident Wladimir Putin war per Video-Schaltung mit von der Partie, als am vergangenen Samstag in der eisigen Karasee eine neue Bohrinsel ihren regulären Betrieb aufnahm. Igor Setschin, der Chef des staatlichen Ölförderunternehmens Rosneft, den Putin aus gemeinsamen Tagen an der unsichtbaren Front kennt und schätzt, meldete vor laufender Kamera des Staatsfernsehens höchstselbst den Vollzug für das Vorhaben der Superlative. Demzufolge wurde die weltweit nördlichste Bohrung in nur anderthalb Monaten niedergebracht.

Allein das erste von insgesamt drei Feldern in der Karasee verspreche eine Ausbeute von rund einhundert Millionen Tonnen Öl und fast drei Mal so viel Gas. Probebohrungen hätten zudem bestätigt, dass in dem Gewässer mehr Öl lagert als in ganz Saudi-Arabien. Öl vom Feinsten: Superlight mit hoher Oktanzahl. Bisher warf Russland vor allem Öl der Marke Ural mit deutlich niedrigerem Brennwert auf den Markt. Setschin taufte das neue Feld denn auch prompt auf den Namen " Pobeda" – Sieg.

Der Katzenjammer kam aber zwei Tage später. Der US-amerikanische Ölmulti ExxonMobil, mit dem Rosneft 2011 eine "strategische Allianz" für die Erschließung und Ausbeutung von Vorkommen im Schwarzen und im Nördlichen Eismeer auf Kiel gelegt hatte, warf das Handtuch. Der Grund: westliche Sanktionen wegen Moskaus Ukraine-Politik. Diese sehen unter anderem einen Lieferstopp für Fördertechnik für russische Erdöl- und Erdgasunternehmen vor.