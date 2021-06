"Sandy": Obama verspricht Hilfe

Am Mittwoch - dem ersten Tag, an dem viele Menschen nach dem Sturm wieder zur Arbeit mussten - waren die Straßen in Manhattan dauerverstopft. New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg verkündete deshalb neue Einschränkungen für den Verkehr und das öffentliche Leben der Stadt. Autos mit weniger als drei Insassen dürfen zwischen 06.00 Uhr morgens und Mitternacht (Ortszeit) ab sofort nicht mehr nach Manhattan fahren. Es solle nur einige wenige Ausnahmen geben. Alle Autos mit weniger als drei Insassen würden gestoppt.



In einigen Tagen werde das Leben in New York hoffentlich wieder normal verlaufen, sagte Bloomberg. "Allgemein hoffe ich darauf und glaube, das wird auch so sein. Allerdings - wer während des Sturms einen geliebten Menschen verloren hat, für den wird das Leben nie wieder normal sein."