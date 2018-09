Salzburg: „Wir stehen sonst auch im Stau“

Der EU-Gipfel nimmt Salzburg bereits in Beschlag. In zahlreichen Straßen warten Absperrgitter auf ihren Einsatz, schon am Dienstag waren deutlich mehr Polizisten auf den Straßen als üblich. Die Salzburger nehmen all das aber gelassen hin und blicken überwiegend positiv gestimmt auf das Treffen am Mittwoch und Donnerstag.

„Wir dürfen stolz darauf sein, dass wir eine so leistungsfähige Hotellerie und Gastronomie haben. So einen Gipfel kann man nicht in allen Städten der Größe Salzburgs machen“, sagt Andreas Gfrerer, Eigentümer des Hotels Blaue Gans und Obmann des Tourismusverbands Salzburger Altstadt .

Dabei kommen auf die Stadt einige Belastungen zu. In der Innenstadt wird es zahlreiche Straßensperren, im öffentlichen Verkehr viele Umleitungen geben. Der Flughafen öffnet für die hochrangigen Gäste einen eigenen Terminal. 1.750 Polizisten und mehr als 850 Soldaten sind im Einsatz.