Salvini zu Renzis PD-Abschied: "Italiener werden ihn bestrafen"

Der frühere Regierungschef und PD-Chef Matteo Renzi hat am Dienstag seinen Parteiaustritt bekannt gegeben. Er will eine neue Zentrumspartei auf die Beine stellen, für die er auch aus dem Lager von Berlusconis rechtskonservativer Forza Italia Anhänger gewinnen will. Voraussichtlich 30 Parlamentarier werden sich Renzi anschließen - laut Gerüchten auch Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova und Familienministerin Elena Bonetti.

Der 44-jährige Florentiner versicherte, dass er und seine Anhänger weiter hinter der neuen Regierung stehen. Renzi hat mit Conte telefoniert und ihm die weitere Rückendeckung versprochen. Kritiker warnen, dass die Lage der neuen Regierung dadurch instabiler werde. Streits und taktische Machtspiele könnten die Regierung schnell wieder zu Fall bringen.



Der gemeinsame Feind sei Salvini, erlärte Renzi in einem Interview mit der Tageszeitung La Repubblica: „Ich will Salvini mit der neuen Partei bekämpfen.“ Italienische Medien titeln bereits mit einem Krieg „Matteo gegen Matteo“. Sein Programm will Renzi im Oktober bei der Leopolda -Konferenz in Florenz präsentieren. Mit seiner "innovativen, europafreundlichen“ Mitte-links Partei will er bei den nächsten Parlamentswahlen antreten. Das planmäßige Ende der Legislaturperiode findet 2023 statt - falls die Regierung nicht vorher stürzt. Meinungsforscher räumen der Zentrumspartei derzeit drei bis fünf Prozent Wählerstimmen ein.