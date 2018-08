Salvini: "Aquarius" soll nicht in italienischen Hafen

Italiens Innenminister Matteo Salvini bleibt bei seiner harten Linie gegenüber Hilfsorganisationen im Mittelmeer. Das Rettungsschiff "Aquarius", das am Freitag 141 Menschen von Holzbooten rettete, "wird sicher nicht in einem italienischen Hafen anlanden", sagte der Chef der rechten Lega am Samstag in einem Radiointerview.

Die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen (MSF) und SOS Mediterranee sind derzeit wieder mit dem Schiff in der Such- und Rettungszone vor Libyen unterwegs und wollen zunächst weiter in dem Gebiet patrouillieren. Die "Aquarius" ist derzeit das einzige zivile Rettungsschiff in der Region. Nach Angaben von SOS Mediterranee sind die Hälfte der am Freitag geretteten Migranten minderjährig.