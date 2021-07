Sahra Wagenknecht: „Links steht nicht mehr für Gerechtigkeit“

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt mit Ihrem Gesicht und dem Slogan „Zuwanderung begrenzen“ geworben. Sie haben angekündigt, juristisch dagegen vorzugehen.

Das Verfahren läuft. Ich hoffe, dass die AfD unterliegen wird, das ist für spätere Wahlkämpfe wichtig.

In der AfD bekommen sie vor allem für den Satz Applaus.

Ist er deshalb falsch? Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung gegen hohe Zuwanderung ist. Die meisten akzeptieren, dass man Verfolgten helfen muss. Insgesamt muss Migration aber begrenzt werden, weil die damit verbundenen Probleme an Schulen oder am Wohnungs- und Arbeitsmarkt sonst nicht zu lösen sind.

Sie schreiben dazu im Buch: „Viele fanden gar keine Arbeit mehr, weil Unternehmen lieber die deutlich fügsameren Migranten einstellten.“ Das klingt, als wären diese Schuld und setzt Menschen in Konkurrenz zueinander.

Es geht nicht darum, wer schuld ist, sondern um eine objektive Konkurrenz, die von den Unternehmen ausgenutzt wird, um die Löhne zu drücken. Jemand aus einem ärmeren Land bringt andere Maßstäbe mit. Wenn rumänische Arbeitnehmer in der deutschen Fleischindustrie für Armutslöhne unterhalb des Mindestlohns schuften, ist der Grund natürlich, dass die Bedingungen in Rumänien noch schlechter sind. Aber im Ergebnis führt das dazu, dass die Löhne für alle sinken und Unternehmen noch mehr Gewinne machen.

Sie haben 2018 mit „Aufstehen“ eine parteiübergreifende Bewegung für sozialere Politik gegründet – ohne großen Erfolg.

Ich würde eine Bewegung, die in kürzester Zeit 170.000 Mitglieder hat, nicht als erfolglos bezeichnen. Das Problem war, dass Aufstehen in der Hoffnung gegründet wurde, SPD und Linke zu verändern, und das Projekt trotz seiner großen Resonanz in den Vorständen beider Parteien komplett abgelehnt wurde. Um eigenständig Politik zu machen, hätte Aufstehen bei Wahlen antreten, also selbst eine Partei werden müssen. Ich wollte aber keine Konkurrenz zu meiner eigenen Partei gründen.

Zur Person:

Geboren 1969 in Jena als Tochter einer Deutschen und eines Iraners. 1989 trat sie in die SED ein, weil sie sich als Marxistin verstand. Sie studierte Philosophie und Neuere Deutsche Literatur und war in der SED-Nachfolgepartei PDS Wortführerin der Kommunistischen Plattform.

Mittlerweile ist Wagenknecht die bekannteste Linken-Politikerin Deutschlands, die so häufig wie kein anderes Mitglied ihrer Partei in Talkshows sitzt. Innerhalb der Linken führen ihre Thesen und Positionen immer wieder zu Konflikten. Manche werfen ihr vor, spalterisch zu sein. 2018 gründete sie die linke Bewegung „Aufstehen“, die sich nach einem Jahr zerstritten hat. Nach Aufgabe des Fraktionsvorsitzes 2019 und einem Burn-out will sie wieder in den Bundestag. Zuletzt erschien ihr Buch „Die Selbstgerechten“ (Campus Verlag)