Drohgebärde: Chinas Flugzeugträger kommt Taiwan und Japan gefährlich nahe

Wie erwartet hat die chinesische Volksbefreiungsarmee am Donnerstag mit Drohgebärden auf das Treffen der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, reagiert. Inmitten der verschärften Spannungen begann die chinesische Marine mit Patrouillenfahrten bis knapp vor den Küsten Taiwans und Japans sowie mit einer Inspektion aller Schiffe in der Taiwanstraße, der Meerenge zwischen China und der demokratisch regierten Insel, die es als Teil seines Territoriums betrachtet.

McCarthy - der dritthöchste Politiker in der US-Führungshierarchie - und andere republikanische und demokratische Abgeordnete hatten Tsai am Mittwoch in der "Ronald Reagan Presidential Library" in Kalifornien getroffen. Die Begegnung fand trotz der Androhung von Vergeltungsmaßnahmen seitens Chinas statt.