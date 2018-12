Gedenkstätten: Orte der Wahrheit

Die Erinnerungen an diese Verbrechen aufrechtzuerhalten, ist eine zunehmende Herausforderung geworden: Zeitzeugen sterben, für jüngere Generationen rücken die Geschehnisse in die Ferne; dazu kommen rechte Parteien an die Macht, die sie verharmlosen. Zuletzt wurde in Deutschland über Pflichtbesuche diskutiert. Anlass waren Übergriffe auf Juden – von Rechtsradikalen sowie muslimischen Migranten.

„Einmal Gedenkstätte rein und wieder raus, das funktioniert bei niemandem“, weiß Günter Morsch, Leiter der Gedenkstätte, mittlerweile im Ruhestand. Der 65-Jährige mit dem weißen Haar und der schwarzen Brille steht vor dem Fenster eines Besprechungsraums. Hier, in dem T-förmigen Gebäude unweit des Konzentrationslagers, richteten die Nationalsozialisten ihre Kommandozentrale ein. Morsch wirkt nachdenklich, eine Beobachtung treibt ihn um. Das Wissen über den Nationalsozialismus hat abgenommen, ebenso der Stellenwert von Geschichte, sagt er: „Mit Mathe alleine kann man möglicherweise eine Karriere machen, aber dass man damit ein politischer Mensch wird, der sorgfältig auf seine Umwelt achtet, ist nicht zwangsläufig gegeben.“

Dabei wäre dies ob der aktuellen Entwicklungen umso wichtiger: Das Gegeneinander europäischer Staaten, der Nationalismus, der in die Parlamente gewandert ist, bereiten Morsch große Sorgen. „Das ist etwas, was die meisten Überlebenden für nicht mehr möglich gehalten haben.“ Besonders schmerzt es ihn, dass vor einem Jahr eine Partei in den Deutschen Bundestag eingezogen ist, „die in einer Rhetorik gegen die deutsche Erinnerungskultur hetzt, die die Überlebenden tief getroffen hätte“.

Der Historiker hat in den 25 Jahren, in denen er die Gedenkstätte geleitet hat, viele Überlebende kennengelernt. „Man ist völlig entwaffnet, wenn man diesen Menschen gegenübertritt und erlebt, mit welcher Hoffnung und Sehnsucht sie denen begegnen, die ihr Vermächtnis weiterführen. Ihre Hoffnung richtet sich immer auf die nächste Generation.“

Diese ist an diesem Tag knapp zwei Stunden auf dem Gelände der Gedenkstätte unterwegs; und nach den Eindrücken in der Baracke haben die Schüler Fragen. Konnten die Menschen nicht flüchten? Haben sie einander geholfen, wollen zwei 15-Jährige wissen. Ein Bub sieht sich noch einmal um: Die Mauer, die Wachtürme, das hätte er sich nie so groß vorgestellt. Seine Mitschülerin ist indessen überrascht, dass nicht nur Juden inhaftiert waren, sondern auch Homosexuelle, Obdachlose und Gewerkschafter. „Niemand hatte darauf Einfluss, ob er verfolgt wurde oder nicht“, erklärt Pädagogin Katja Anders.

Der Kampf der Nationalsozialisten ging nicht alleine gegen Juden, „sondern auch um eine Gesellschaft, die darauf beruhen sollte, alles, was man als minderwertig bezeichnete, auszurotten“, sagt Morsch. Der klassische Antisemitismus habe die Juden zum Hauptfeind erklärt, dahinter stand aber ein gesamtkultureller Prozess. Für Antisemiten standen Juden auch für Moderne, Demokratie, Lebendigkeit, Fantasie, Kreativität – „man schlug den Sack und meinte den Esel“, fasst der Historiker zusammen. Ähnlich verhält es sich heute: „Man schlägt auf Geflüchtete, auf Fremde und meint eigentlich alle Minderheiten und unsere freiheitliche Gesellschaft.“