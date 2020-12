Sacharow-Preis: Ein Signal an 26.000 Inhaftierte in Belarus

Nur zwei der drei Frauen, die in Belarus seit dem Sommer als die Gesichter die Opposition gelten, waren da – die dritte sitzt seit Wochen in Haft: Das EU-Parlament hat am Mittwoch den renommierten Sacharow-Preis für die Verteidigung der Menschenrechte an die Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja und ihre Mitstreiterin Veronika Zepkalo vergeben. „Marija Kolesnikowa kann nicht hier sein, sie sitzt im Gefängnis – nur, weil sei an einer nicht genehmigten Veranstaltung teilgenommen hat“, sagten die beiden.