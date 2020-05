Russlands rechtlose Soldaten

Ella Poljakowa spricht von " Ausnahmezustand". Neben Empörung schwingt in ihrer Stimme Verzweiflung mit, als sie über den "Vorfall" berichtet. Als gewöhnliche Ratsuchende getarnt, hatte sich ein Kamerateam des staatsnahen russischen TV-Senders NTW vergangenen Freitag Zutritt zum Büro der " Soldatenmütter von St. Petersburg " verschafft. "Die Kamera", sagt Poljakowa, die Vorsitzende der Organisation, zum KURIER, "war bereits eingeschaltet und die Journalisten sind ausgesprochen grob mit uns umgegangen. Sie haben uns Wehrzersetzung vorgeworfen, weil wir Mahnwachen veranstalten und Unterschriften gegen den Krieg in der Ukraine sammeln. Sie haben Einblick in unsere Buchhaltung verlangt, weil sie Beweise wollten, dass wir mit westlichen Fördergeldern arbeiten und daher ausländische Agenten seien." Später habe das Team einzelnen Mitarbeitern aufgelauert.

Poljakowa fürchtet, jetzt würden die Soldatenmütter filmisch seziert. Immerhin ist auf der Website des Senders bereits von "Indizien" für eine Finanzierung der Organisation aus den USA die Rede und von Mitarbeitern, die vergeblich auf Besucher warten: "Niemand braucht Rat und Hilfe von Frauen, deren Söhne wie der von Poljakowa, 73, die 40 bereits überschritten haben und nicht mehr eingezogen werden", ätzt ein Kommentar auf der Webseite des Senders.