Russland zündelt jetzt in der Ostukraine

Moderne automatische Waffen russischer Produktion, schusssichere Westen, routinierte Angriffstaktik: Die Kämpfer der selbst ernannten Armee des Südostens, die sich an diesem Wochenende schwere Gefechte mit ukrainischen Sicherheitskräften lieferten, haben unverkennbar Kampferfahrung. Entsprechend massiv ist der Widerstand, den sie in den Städten der Ostukraine, von Donezk bis Slawjansk, gegen den Angriff von Polizei- und Militäreinheiten leisten. Die seit Wochen wachsenden Spannungen in der Region sind in blutige Gewalt umgeschlagen.

Am Freitag war ein Ultimatum der Regierung in Kiew ergebnislos verstrichen. Die hatte die pro-russischen Aktivisten, die in zahlreichen Städten Polizei- und Regierungsgebäude besetzt hatten, aufgefordert, diese zu räumen. Doch stattdessen hatten die Kämpfer, Barrikaden und Bewaffnung verstärkt und sich auf den Kampf vorbereitet, der am Sonntag voll losbrach.

Video: Kampf um das Polizeikommissariat in Kramatorsk