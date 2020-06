Wenn zum Hamstern das Geld fehlt

Leer

sind sie in der Tat nicht. Doch der Weg vonArgentinien ist weit, es gibt offenbar auch Anlaufprobleme. Statt in den Apfel aus denbeißt Iwan Normalverbraucher erst mal in einen aus der Ex-Sowjetrepublik. Wenn er sich den denn leisten kann. Was die Kundschaft in die Einkaufswagen packt, sind meist Grundnahrungsmittel und das, was auf den Fluren von Mutter Heimat und beim weißrussischen Nachbarn wächst: Nudeln, Zucker, Mehl, Graupen, Hirse, Kartoffeln. Die Mengen sind überschaubar.

Bevor sie auf die Frage nach Hamsterkäufen antwortet, wirft Kassiererin Galina einen schnellen Blick zu Kasse sechs, wo die Schichtleiterin sitzt: offenbar außer Hörweite. Ja, sagt sie, die gäbe es schon, aber das seien Ausnahmen. Dann, halblaut beim Bücken nach der Limonadenflasche: "Manche würden sich gern eindecken. Aber wie, wenn das Geld gerade bis Monatsende reicht".

Selbst das, wo "Made in Russia" draufsteht, kostet inzwischen 30 bis 50 Prozent mehr. Zwar versucht das Kartellamt zu verharmlosen: Die Preissteigerungen hätten mit der vorübergehend relativ hohen Inflation zu tun. Das beruhigt wenig. Denn tief haben sich Hyperinflation mit 5000 Zählern pro Monat in den Neunzigern, die Entwertung der Sparguthaben in der Götterdämmerung der Perestroika 1991 und der Bankencrash 1998 ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.

Sie ist daher wieder da: Die Angst vor dem Morgen. Als Erstes strichen die Russen Konzert- und Theater-, dann den allmonatlichen Restaurantbesuch. Auch im Urlaub wollen viele zu Hause bleiben. Gespart wird auch beim Kauf von Gewand und von Lebensmitteln.

Denn der Ölpreis fällt und fällt und reißt den Rubel mit. Für beides machen Putin und seine Währungshüter den Westen verantwortlich. Spekulanten würden gegen Russland wetten, klagte Notenbankchefin Elvira Nabiullina, als sie Montag die Wechselkurse freigab. "Fundamentale Gründe" für den Kursrutsch gebe es nicht. Russland habe einen ausgeglichene Haushalt und hohe Gold- und Devisenreserven. Diese zur Stützung des Rubels "zu verbrennen", wäre töricht.

Die Kursfreigabe, fürchtet Alexander Chandrujew, der Russlands Zentralbank als Vizechef lange selbst durch raue See steuerte, werde nur vorübergehende Wirkung haben. Die "Maßnahme", so auch Finanzminister Anton Siluanow, sei zwar richtig, komme jedoch zu spät. Sein Amtsvorgänger Alexej Kudrin, Querdenker und dennoch mit Putin befreundet, warnte sogar, die Talsohle sei noch nicht erreicht.

Der Haushalt, der sich zu knapp der Hälfte aus Erlösen für Energieexporte finanziert, basiere auf Ölpreisen von 95 US-Dollar pro Barrel. Diese hätten jedoch in den letzten Monaten um 30 Prozent nachgegeben und könnten 2015 unter die magische Grenze von 50 Greenbacks pro Fass rutschen. Jetzt, so Kudrin, räche sich, dass Russland seine marktwirtschaftlichen Hausaufgaben – weg von Rohstoffexporten, hin zu einer verarbeitenden Industrie – nicht gemacht habe.

Die Russen müssten sich auf schwere Zeiten gefasst machen, warnte sogar Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew. Die Realeinkommen würden drastisch sinken, die Arbeitslosigkeit wegen der Stagnation – für 2014 wird mit einem Wachstum von maximal 0,5 Prozent, für 2015 bestenfalls mit einer Null gerechnet – würden dagegen kräftig zulegen.