Russland verstärkt seine Truppen weiter, Ukraine kritisiert „US-Informationskrieg“

Vor allem hat Moskau seine Truppen in den vergangenen Jahren genau diese Szenarien üben lassen: Eine Militärübung in eine tatsächliche Mobilisierung verwandeln, um die Reaktionszeit des Gegners zu verkürzen.

Allerdings sind seit Spätherbst alle Augen auf die Situation an den Grenzen der Ukraine gerichtet – und selbst die 100.000 Soldaten (in etwa 80 Bataillone) wären noch lange nicht genug, um tatsächlich eine Invasion in die Ukraine zu starten. Dem wird wiederum dagegengehalten, dass Wladimir Putin dieselbe Anzahl innerhalb kürzester Zeit mobilisieren könne. Außerdem habe Russland laut US-Kreisen Blutkonserven an die Grenze gebracht. Eine Information, die die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maliar, als unwahr bezeichnete: „Solche ’Nachrichten’ sind ein Element des Informationskrieges und der psychologischen Kriegsführung. Der Zweck einer solchen Nachricht ist es, Panik und Angst in unserer Gesellschaft zu verbreiten“, schrieb sie auf Facebook.

Die Krise beschäftigt seit Montag den UN-Sicherheitsrat, bei dessen Gesprächen nichts Substanzielles herauskommen dürfte. Armin Arbeiter