Verbreitete Angst nach Nemzow-Mord

Die Schlange der Trauergäste vor dem regimekritischen Moskauer Sacharow-Zentrum, wo die Öffentlichkeit sich gestern von dem Freitag erschossenen Oppositionsführer Boris Nemzow verabschiedete, war über einen Kilometer lang. Witwe und Tochter von Boris Jelzin, Russlands erstem Präsidenten, der Nemzow 1997 zum Vizepremier ernannt hatte, erwiesen dem Toten die letzte Ehre, ebenso politische Schwergewichte der damaligen Zeit. Gekommen war auch Ex-Finanzminister Alexei Kudrin, der trotz handfester Differenzen mit Präsident Wladimir Putin nach wie vor zu dessen Freundeskreis zählt.

Gefehlt hat der polnische Senatspräsident Bodgan Borusewicz: Er wollte an der Trauerfeier teilnehmen, Russland verweigerte ihm aber das Einreisevisum. Was eine harsche Protestnote des Außenministeriums in Warschau zur Folge hatte. Und Borusewicz warf Putin vor, Russland in Richtung Diktatur zu führen.