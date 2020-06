Gipfel in Minsk: Putin spielt auf Sieg

Wladimir Putin macht vor dem Vierer-Gipfel heute, Mittwoch, in Minsk durchaus nicht den Eindruck eines kleinen Jungen, der mit dem Rücken zur Wand steht und wild mit Steinen um sich wirft. So wird er gerne in angelsächsischen Medien und Denkfabriken in den USA porträtiert. Doch in wesentlichen Punkten hat er sich durchgesetzt: Die Veränderungen am ursprünglichen Friedensplan, der jetzt in der weißrussischen Hauptstadt Minsk diskutiert wird, tragen über weite Strecken die Handschrift des Kremlchefs. Kein Wunder, dass er einen Tag vor dem Gipfel klarstellte, dass er sich dem Westen nicht beugen werde, "egal, wie viel Druck ausgeübt wird".

Dass Moskau aus der Position der Stärke verhandelt, beweist allein schon die Tatsache, dass Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow derzeit die einzigen sind, die nicht von Krieg reden. Zumindest nicht von einem umfassenden Krieg, wie die Nesawissimaja Gaseta in ihrem Leitartikel am Montag warnte. Zugleich aber eskalierten vor den Minsker Gesprächen die Kämpfe in der Ostukraine weiter.