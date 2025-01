Russischer Dissident Yashin: "Ich bin gegen meinen Willen im Exil"

„Ich bin gegen meinen Willen im Exil“, sagt der 41-Jährige, er war auf Einladung des Presseclubs Concordia in Wien. Im Sommer wurde er im Zuge eines Gefangenenaustauschs freigelassen, gemeinsam mit 15 anderen Gefangenen – Evan Gershkovich etwa, jenem US-Reporter, dem man Spionage unterstellte; oder Wladimir Kara-Murza, ebenso ein bekannter russischer Oppositioneller. Sie alle wollten in den Westen; Yashin hingegen sagt, er sei nur als prominentes Tauschobjekt auf der Liste gelandet. Der Kreml habe dafür den Tiergarten-Mörder Wadim Krasikow bekommen, der für ihn Auftragsmorde in Europa verübte – Putin empfing den FSB-Agenten in Moskau mit einer Umarmung.

Im Exil zu arbeiten, falle ihm schwer, sagt Yashin. In Moskau arbeitete er vor seiner Verhaftung als Abgeordneter der Bewegung Solidarnost’, war medial präsent, und seine Videos über Putins Lügen hatten noch Millionen Views, als er schon in Haft saß. Mittlerweile lebt er in Berlin, die Stadt ist der Hotspot vieler russischer Dissidenten; auch Iwan Kolpakow, Chefredakteur der in Russland verbotenen Netzzeitung Meduza ist dort. Beide beklagen, dass ihre Arbeit in Russland nur schwer Verbreitung findet, nicht nur wegen technischer und juristischer Barrieren: „Die Russen wollen überhaupt keine Nachrichten mehr lesen“, sagt Kolpakow in Wien. Dabei würden seine Mitarbeiter ihr Leben riskieren: Wer in Russland für Meduza schreibt, wandert ins Gefängnis, Kolpakows Leute arbeiten darum verdeckt.