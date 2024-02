Trump ermuntert Russland zu Angriff auf Nato-Staaten

Der Ex-US-Präsident ermunterte Russland zum Angriff auf Nato-Staaten, die ihre Verpflichtungen nicht einhalten. Die Russen "sollen machen, was sie wollen", so Trump.

Donald Trump strebt bekanntlich eine zweite Amtszeit als US-Präsident an – und wird nach heutigem Stand auch als Spitzenkandidat der Republikaner gegen Präsident Joe Biden in den Wahlkampf ziehen. Bei einer Kundgebung im Bundesstaat South Carolina ließ Trump am Samstag durchblicken, welche außenpolitischen Auswirkungen das auf Europa haben könnte. Der Ex-Präsident wiederholte, dass die USA unter seiner Regentschaft andere Nato-Staaten nur vor einem russischen Angriff verteidigen würden, wenn diese zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Auf diesen Wert haben sich die 31 Nato-Staaten vergangenen Sommer geeinigt. Und Trump wurde sogar noch deutlicher: Er würde Russland ermutigen, Nato-Staaten anzugreifen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkämen: "Ich würde sie (Russland, Anm.) ermuntern, das zu machen, was sie wollen."

Angst vor weiteren Angriffen auf Europa Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte am Samstag in der Welt am Sonntag davor, dass Russland auch andere europäische Staaten angreifen könnte, sollte es den Krieg gegen die Ukraine gewinnen. Im Interview mit US-Moderator Tucker Carlson meint Russlands Präsident Wladimir Putin wiederum, man habe "kein Interesse an Polen, Lettland oder einem anderen Land". Russland würde "nur angreifen, wenn Polen Russland attackiert". Das dürfte schon alleine deshalb in Polen nicht für Erleichterung sorgen, weil Putin auch seinen Angriffskrieg auf die Ukraine als Verteidigung russischer Interessen bezeichnete.