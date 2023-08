Russland soll neue Kampfeinheiten für Krieg ausbilden

Russland baut für den Krieg gegen die Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste erstmals in größerem Maßstab neue Kampfeinheiten auf. In den vergangenen zwei Monaten seien wahrscheinlich mehrere Formationen gebildet worden, darunter die 25. Armee, teilte das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

➤ Lesen Sie hier den aktuellen Lagebericht