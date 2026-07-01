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Ausland

Russland schließt Grenzübergänge für Bahnverkehr

Betroffen sind sieben Verbindungen - davon fünf mit Finnland und je eine mit Estland und Lettland. Personen, Fahrzeuge, Waren und Güter dürfen die Übergänge nicht mehr passieren.
01.07.2026, 13:53

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FINLAND-RUSSIA-BORDER-DEFENCE

Russland hat einseitig sieben Grenzübergänge im Bahnverkehr mit Finnland, Estland und Lettland geschlossen. Die Anweisung der russischen Regierung in Moskau gilt ab 1. Juli und soll vorübergehend sein, wobei zur Dauer keine Angaben gemacht wurden.

Personen, Fahrzeuge, Waren und Güter dürfen die Übergänge nicht mehr passieren, wie es hieß. Ein Grund wurde nicht genannt. Auch die Auswirkungen der Maßnahme waren nicht sofort absehbar.

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Fünf Grenzübergänge mit Finnland betroffen

Aufgelistet wurden fünf Grenzübergänge mit Finnland. Allerdings hat Finnland wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und eigener Sicherheitsbedenken die Grenze mit Russland selbst 2023 geschlossen. Ein reduzierter Frachtverkehr läuft über den Übergang Vainikkala, auf russischer Seite Busslowskaja. Dieser steht nicht auf der Moskauer Liste.

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Auch nach Estland und Lettland fahren keine russischen Personenzüge mehr, geblieben ist ein eingeschränkter Frachtverkehr. In jedes dieser Länder schloss Moskau einen von zwei Übergängen.

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Agenturen, dw  | 

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