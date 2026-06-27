Ukrainische Eigenbau-Raketen trafen russisches Rüstungswerk

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Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskij ein Rüstungswerk in der russischen Region Wolgograd mit Flamingo-Raketen aus eigener Produktion getroffen. Der nächtliche Angriff habe ein Feuer auf dem Gelände der Fabrik Titan-Barrikady ausgelöst, teilte Selenskij am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. In dem Werk werden Artilleriesysteme und Bauteile für Raketenwerfer hergestellt.

Mindestens zehn Menschen verletzt Der Gouverneur der Region Wolgograd, Andrej Botscharow, bestätigte Schäden an den „Produktionsanlagen eines Unternehmens“, machte aber keine genaueren Angaben dazu, was dort produziert wird. Seinen Angaben nach wurden mindestens zehn Menschen verletzt. Er schrieb von angreifenden „Flugobjekten mit Hochgeschwindigkeit“ - damit dürften Marschflugkörper gemeint sein. Mehrere lokale Brände seien gelöscht worden, schrieb Botscharow weiter. Wohngebäude waren demnach nicht betroffen.

Marschflugkörper mit 3.000 Kilometern Reichweite Der Marschflugkörper war im vergangenen Sommer erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Medienberichten zufolge sollen die Flamingo-Raketen eine Reichweite von 3.000 Kilometern haben. Bisherige Einsätze zeigten sich aber nicht immer als treffsicher. Selenskij dankte der ukrainischen Armee nach dem Schlag gegen die Rüstungsfabrik in Wolgograd für die „Präzision“ und bezeichnete die Raketenschläge aufs russische Hinterland als „Sanktionen mit großer Reichweite“. Der Umkreis dieser „Sanktionen“ vergrößere sich ständig, so Selenskij nach Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform.