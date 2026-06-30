Nach knapp vier Jahren ist die russische Luxusjacht „Graceful“ nach Angaben des dänischen Rundfunks DR erstmals wieder auf dem Radar aufgetaucht. Dabei soll es sich um das persönliche Schiff des russischen Präsidenten Wladimir Putin handeln. Nach Daten von Marinetraffic.com fuhr das Schiff am Montag an der nördlichen Küste Dänemarks entlang.

Laut DR wurde es ab Sonntag in der Früh von zwei russischen Kriegsschiffen sowie abwechselnd von der dänischen Marine und deutschen Küstenwache begleitet. „Die Streitkräfte überwachen routinemäßig Schiffe, darunter auch ausländische Staatsschiffe, die die dänischen Meerengen und Hoheitsgewässer durchqueren, mit den dafür vorgesehenen Kapazitäten“, teilten die dänischen Streitkräfte dem Sender DR mit. Schon am Montagabend sendet die „Graceful“ allerdings laut Marinetraffic.com kein Signal mehr.