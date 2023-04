Die Morde häufen sich: Wie Putins Wagner-Söldner ihre Heimatstädte in Russland terrorisieren

Mehr als 5000 verurteilte Straftäter sind in den letzten Wochen nach Russland heimgekehrt, sie alle müssen nicht mehr in Haft. In ihren Heimatstädten sorgen sie dafür für Angst und Schrecken - das dürfte ganz im Sinne ihres Chefs Jewgenij Prigoschin sein.