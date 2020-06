Putin-Kritiker Nawalny ausgeschaltet

Die Anklage hatte für Nawalny Anfang Juli sechs Jahre Haft und eine Geldstrafe von umgerechnet 25.000 Euro beantragt. Das Gericht blieb nur wenig unter diesen Forderungen und übernahm auch aus dessen Schlussplädoyer ganze Passagen im Wortlaut. Darunter die Feststellung, dass der Prozess die Schuld der Angeklagten bewiesen habe und ihre Tat „für die Gesellschaft gefährlich gewesen“ sei.

Sympathisanten fühlten sich an die Prozesse gegen Ex-Jukos-Chef Michail Chodorkowski erinnert, die als politisch motiviert gelten. Der Oligarch hatte Oppositionelle finanziert, die Business-Interessen von Putin Paladinen gestört und in seinem Schlusswort den Untergang Putins zur Zeitfrage erklärt.

Nawalny hatte in seinem Schlusswort gedroht, er und Gleichgesinnte würden alles tun, um das „Feudalsystem“ in Russland zu zerstören. Und der 37-jährige Jurist und Querdenker ist nicht der Mann, der es bei bloßen Drohungen bewenden lässt.

Nach der Parlamentswahl 2011 gründete er eine Protestbewegung, die die Macht kurz das Fürchten lehrte. Zuvor hatte Nawalny sich mit einer Homepage unbeliebt gemacht, die die krassesten Fälle von Korruption anprangert. Und er brachte Putins „Amigos“ mit Klagen gegen Staatskonzerne in Rage. Selbst Kleinaktionär und Anwalt, vertrat Nawalny Anleger, die sich geprellt fühlten, da trotz Gewinn keine Dividende ausgezahlt wurde.

Das Urteil sei politisch motiviert wie das gegen Chodorkowski, glauben Menschenrechtler. Anhänger riefen zu einer Demo in Moskau auf. Der Ansturm hielt sich in Grenzen: Das Meeting war nicht genehmigt, und Nawalny ist auch bei Regimegegnern umstritten.

Extrem populär ist Nawalny jedoch weiterhin bei den Liberalen. Sie nominierten ihn auch für die Bürgermeister-Wahl in Moskau am 8. September. Kurz vor Urteilsverkündung wurde er offiziell registriert. Solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, dürfen sich auch Häftlinge um Ämter bewerben. Und das vom Kreml ernannte Stadtväterchen Sergei Sobjanin, der sich jetzt durch Abstimmung demokratisch legitimieren lassen will, braucht oppositionelle Gegenkandidaten um Vorwürfe zu entkräften, russische Wahlen seien weder fair noch frei.

Doch Nawalny hat die Intrige durchschaut: Kurz nach der Urteilsverkündung zog er seine Bewerbung zurück.