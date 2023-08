Moskau berichtet von neuen Luftangriffen aus der Ukraine auf Krim

Kampfdrohnen ĂŒber Brjansk

Über dem grenznahen Gebiet Brjansk seien zwei Kampfdrohnen aus der Ukraine abgefangen worden, teilte das russische MilitĂ€r mit. Die Ukraine hatte in der Nacht zuvor ihren bisher massivsten Drohnenangriff gegen Ziele in Russland geflogen. In der Stadt Pskow nahe der Grenze zu Estland wurden mehrere russische MilitĂ€rflugzeuge beschĂ€digt oder brannten aus.

